Covid, consegne Terni: 267 attività in campo

Una grande risposta da parte delle attività commerciali del settore alimentare e non a Terni per l’emergenza covid-19. In ben 267 si sono rese disponibili ad effettuare le consegne a domicilio in questa difficile fase storica per l’intero territorio nazionale. Chi è interessato può compilare il modulo scaricabile a questo link ed inviarlo all’indirizzo email sportello.cittadino@comune.terni.it.

Mirino sulla ‘fase due’

Le attività commerciali del settore alimentare coinvolte sono 170, più ulteriori 97 di altri ambiti: «Il Comune di Terni – le parole dell’assessore al commercio, Stefano Fatale – attraverso l’ufficio commercio e artigianato ha predisposto la modulistica per i commercianti e gli artigiani disponibili ad effettuare il servizio di consegna mentre l’ufficio relazioni e comunicazioni del comune di Terni, mediante lo Sportello del cittadino, aggiorna tempestivamente la lista che è pubblicata nel nostro sito internet. Indubbiamente questa iniziativa dell’amministrazione ha segnato un primo passo verso la ripartenza per la ripresa delle attività di alcune categorie commerciali della città ed ora stiamo studiando nuove mosse per accelerare la ‘fase due’.

CHI HA ADERITO NEL SETTORE ALIMENTARE

LE NON ALIMENTARI

Le attività

La lista comprende supermercati ed i generi alimentari; le macellerie e le hamburgerie; la pasta all’uovo; le rosticcerie; le pasticcerie e le cioccolaterie; i negozi di frutta e verdura; i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie; la vendita di vini, birre e liquori, tè e caffè; gli alimenti per animali domestici; i prodotti surgelati; le erboristerie; gli integratori alimentari; le pescherie e le piadinerie; abbigliamento; tendaggi, tappezzerie e arredo per interni; lavanderie; stirerie; ottici; bricolage; cancelleria; cartolerie- librerie e fumetteria; calzature; assistenza tecnica per cellulari e computer; prodotti per l’informatica; insegne e lavorazioni in plexiglass; articoli di illuminazione; oggettistica ed articoli per la casa; giocattoli; ricambi e accessori per biciclette; articoli religiosi; traduzioni di documenti per uso legale; fiori e piante; attrezzature giardinaggio; gioiellerie; copisterie; batterie e accumulatori; prodotti per l’igiene intima personale; prodotti per viso corpo ed unghie, materiali edili, negozi per parrucchieri, pitture, vernici e detergenti; mobilifici; stampa digitale, negozi sanitaria e oggetti d’arte. L’adesione si può anche comunicare telefonicamente all’ URP 0744.432201 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, il martedì e il giovedì.