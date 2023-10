Terni, l’ex vicesindaco Salvati in forza al Mase: questione di Pniec e Pnrr

di S.F.

Dall’Arpa Umbria al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica attraverso il collocamento in distacco. La curiosa novità riguarda l’ex vicesindaco di Terni Benedetta Salvati: c’è il semaforo verde dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale dopo la richiesta arrivata dal Mase in avvio di agosto.

La ragione

In sostanza il Mase ha scelto la Salvati come figura idonea in qualità di componente aggregato della commissione tecnica Pniec-Pnrr. Tuttavia per farlo è necessario il collocamento d’ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o analoga posizione; in ogni caso il trattamento economico resta in carica. C’è la firma del direttore generale Luca Proietti. La commissione si occipa del Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.