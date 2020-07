Terni, liceo ‘Tacito’: c’è l’accordo per le aule

Provincia e Comune di Terni hanno raggiunto un’intesa sulla questione delle aule del liceo classico ‘Tacito’. Le cinque aule ubicate alla scuola elementare Anita Garibaldi non subiranno trasferimenti, il Comune provvederà infatti a ricavare gli spazi necessari, e legati ai lavori di adeguamento antisismico, in altre scuole di sua proprietà.

Interlocuzione fra il presidente della Provincia e il sindaco

La situazione si è sbloccata grazie all’interlocuzione fra il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, e il sindaco di Terni, Leonardo Latini, che insieme ai rispettivi funzionari e tecnici sono riusciti ad individuare una soluzione valida per tutti. «La soluzione trovata è importante per molti aspetti», spiega il presidente Lattanzi. «Da una parte dimostra la volontà di Provincia e Comune di collaborare fattivamente per affrontare e risolvere un problema di questa portata, dall’altra garantisce studenti, famiglie e insegnanti del liceo Classico ed infine tutela il livello qualitativo dei servizi scolastici erogati da Provincia e Comune».