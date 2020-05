Terni, l’IIS classico e artistico guarda avanti

#ScuolaFutura, il primo hackathon nazionale online della scuola italiana, ha visto la partecipazione di 60 scuole di 41 città italiane, 250 ragazze e ragazzi divisi in 27 team: 13 per le scuole della secondaria di primo grado e 14 per la secondaria di secondo grado. Il viaggio di Futura, promosso dal ministero dell’Istruzione partendo da Bologna a gennaio 2018 e che ha fatto tappa in Umbria ben tre volte (due a Terni con il coordinamento dell’IIS classico e artistico e una ad Assisi con il coordinamento del campus ‘Da Vinci’ di Umbertide), non si ferma. Aanzi, continua a svolgere il ruolo di acceleratore di idee e di innovazione.

Protagonisti

In qualità di scuola che ha coordinato Futura, l’IIS classico e artistico di Terni ha accolto con gioia l’invito a partecipare. Gli studenti Federica Stencel e Leopoldo Cirilli della classe 2°B del liceo classico, Valentina Pero e Matteo Nicoletti della classe 4°D del liceo artistico, coordinati dalla professoressa Lauretta Storani. hanno lavorato in gruppo con coetanei di altre scuole cimentandosi su tre sfide che li chiamavano a proporre soluzioni innovative relativamente a:

SPAZI – Ideare e progettare spazi scolastici, accoglienti e innovativi, in grado di rafforzare il senso di comunità e la qualità dell’apprendimento, anche grazie all’uso di strumenti e tecnologie digitali. RELAZIONI – Trovare e proporre soluzioni innovative, anche attraverso l’uso consapevole del digitale, per incoraggiare e rafforzare le relazioni umane all’interno della comunità scolastica, con l’obiettivo di alimentare lo spirito di collaborazione e migliorare i processi di apprendimento. DIDATTICA – Partendo da un’analisi degli strumenti, dei contenuti, dei metodi esistenti nella scuola di oggi, ricercare e sviluppare anche alla luce delle opportunità offerte dal digitale, proposte innovative per la didattica di tutti i giorni, con l’obiettivo di accrescere la motivazione degli studenti e incidere positivamente sul processo di formazione.

Nella finale del 20 maggio, che ha visto gareggiare cinque team selezionati dalla giuria per ogni sezione, nella categoria ‘senior’ sono arrivati i lavori dei gruppi degli studenti Valentina Pero e Leopoldo Cirilli. Il team 11 di cui faceva parte Valentina Pero si è aggiudicato il secondo posto.

«Esperienza positiva»

«Tante proposte condivisibili, tanti stimoli ci indicano che gli studenti hanno colto gli aspetti positivi della didattica a distanza – afferma il dirigente scolastico dell’IIS classico e artistico, Roberta Bambini – e vogliono farne tesoro per il futuro, trasformando un momento di debolezza in un’opportunità. Merito loro, degli insegnanti che ci hanno speso tanto lavoro, delle famiglie che li hanno sostenuti e dei dirigenti che hanno saputo gestire l’emergenza. Merito anche di questa tipologia di competizione/insegnamento, basata sulla sfida e sulla collaborazione tra pari, che sa rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento. Ai ragazzi rimane il ricordo di un’esperienza motivante, la voglia di incontrare in presenza i compagni di lavoro conosciuti in questa occasione e la volontà di attuare anche quei progetti che non sono approdati in finale».