Terni, l’Ipsia contro il bullismo con una videoconferenza

Si terrà il 25 ed il 26 maggio, in due sessioni dalle ore 16.30 alle 19, la videoconferenza organizzata dall’Ipsia ‘Pertini’ di Terni, in collaborazione con gli istituti ‘Brin’, ‘De Filis’ e ‘Marconi’ di Terni, dal titolo ‘Etica nelle relazioni e linguaggio digitale. Bullismo e violenze di genere’.

Chi ci sarà

Entrambe le sessioni saranno coordinate dall’avvocato Rita Iacuitto, con le introduzioni del dirigente scolastico Fabrizio Canolla e del referente contro il bullismo dell’Ipsia, Federico Fadda. Relatori della prima sessione saranno il giornalista Rai Giuseppe Rinaldi, il magistrato Flaminio Monteleone (sostituto procuratore presso la procura del tribunale per i minorenni di Perugia), il pedagogista Gaetano Mollo e suor Anna Monia Alfieri (delegata per la scuola Usmi presso la Cei). Le conclusioni saranno curate dalla garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Umbria, Mariarita Castellani. Alla seconda sessione interverranno invece il giornalista Francesco Giorgino, la direttrice del dipartimento di sociologia di UniPg Mara Caterina Federici, la psicologa Marina Matricardi e suor Anna Monia Alfieri. In questo caso a concludere i lavori sarà l’avvocato Rita Iacuitto. Si tratta di un evento importante, con nomi di primo piano ed esperti della materia, per affrontare una tematica più che attuale e che riguarda non solo i ragazzi delle scuole superiori, ma anche bambini e adolescenti. In questo senso l’impegno dell’Ipsia ‘Pertini’ va avanti ed occasioni come la videoconferenza del 25 e 26 maggio, lo dimostrano.