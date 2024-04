Terni: lo Zoo di Simona incontra il cioccolato

Giovedì 18 aprile, dalle ore 18 presso la cioccolateria Calvani di Terni (via del Tribunale, angolo corso Vecchio), l’artista ternana Simona Angeletti (Lo Zoo di Simona) presenterà la sua prima collezione di cioccolatini artigianali – ben 1.000, tutti fatti a mano – in 40 scatole che sono dei pezzi unici. «Cosa c’entra il dedicare una vita a raccontare il mondo giocando con le storture e i mali di questa società, trattandoli come ‘base’ su cui costruire un’idea e un fare diffuso di bellezza?

Cosa significa andare a pescare dietro ad ogni angolo, nelle piazze, nelle case, nelle scuole, negli ospedali, nei muri abbandonati, occasioni di incontri e scambio di saperi da cui nascono perle di una collana che sembra non finire mai? Il mondo che da decenni tesse Simona Angeletti, popolato di Cicci Eroi e Cicci Santi, non sta fermo un attimo e a velocità che ha (giustamente) poco di umano invade ogni angolo della nostra vita. Normale che prima o poi lo Zoo arrivasse a condi-vivere un’esperienza con quello che ancora oggi, in modi diversi dai secoli scorsi, era elemento dal forte carattere sociale e preziosa moneta di scambio. Il cibo degli dei, il cacao e il cioccolato lavorati a forma d’arte da Calvani, incontra i santi e gli eroi de Lo Zoo di Simona.

Qui, sulla terra, anzi, qui a Terni».

Condividi questo articolo su