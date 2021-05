Terni, l’operaio 38enne ferito sta meglio: «È vigile e cosciente»

Segnali di speranza tangibili per l’operaio 38enne ternano – R.B. le sue iniziali – rimasto gravemente ferito mercoledì mattina presso l’azienda, la Tecnamac, dove lavora. L’uomo era finito sotto un macchinario – un carrello elevatore – che lo aveva schiacciato: liberato dai colleghi, che avevano prestato i primi soccorsi, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni dal 118 e quindi operato e ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. Giovedì pomeriggio l’azienda ospedaliera di Terni fa sapere che le sue condizioni «sono in miglioramento». Il 38enne – spiegano dal ‘Santa Maria’ – «ora è vigile e cosciente. In ogni caso la prognosi resta riservata. L’operaio è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione. Nell’infortunio ha riportato un trauma da schiacciamento che ha riguardato torace e addome ed è stato trattato immediatamente in sala operatoria per il controllo del sanguinamento addominale. Il delicato intervento chirurgico – spiega la nota – è stato seguito dal dottor Federico Farinacci, in qualità di primo operatore, e dal dottor Stefano Trastulli dell’equipe medica del reparto di chirurgia digestiva e d’urgenza diretto dal dottor Amilcare Parisi». Le indagini sull’accaduto sono svolte dalla Usl Umbria 2, anche alla luce degli elementi acquisiti dalla polizia di Stato e dai vigili del fuoco di Terni, intervenuti sul posto dopo il grave incidente.

Condividi questo articolo su