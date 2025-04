È ufficialmente nata ‘Calliope InCanto’, una compagnia teatrale che prende forma «dal sogno condiviso di alcune persone unite dalla stessa sete d’arte e dalla profonda convinzione che la cultura sia la chiave per leggere e interpretare la vita». Come spiega e sottolinea la presidente della compagnia, Erika Lucci. Il cui progetto si fonda «sul desiderio di riportare il teatro al centro del tessuto sociale, soprattutto tra i giovani, attraverso il coinvolgimento diretto di scuole, associazioni culturali, gruppi sportivi e realtà che operano nel campo della disabilità». La presentazione ufficiale, anche alla presenza dell’assessore comunale Viviana Altamura, è avvenuta martedì mattina presso la biblioteca di Terni.

Il sottoslogan ufficiale è ‘Fai della tua vita un sogno e di un sogno la realtà’. A fare da apripista è il tour ‘Sognando l’Operetta’, ideato dalla presidente Lucci. «Uno spettacolo che unisce il fascino dell’operetta, la leggerezza del musical, la forza espressiva del canto lirico e la vivacità della danza». Il debutto è previsto per il 29 luglio alle ore 21.30 presso l’anfiteatro romano di Terni, con la regia di Claudio Pinto Kovačević, la direzione artistica di Massimiliano Costantino e la produzione e organizzazione a cura di Erika Lucci.

Nel cast artistico, la soubrette Clementina Regina, il comico Claudio Pinto Kovačević, il soprano Emanuela Digregorio, il tenore Massimiliano Costantino, il balletto Calliope InCanto con le coreografie di Alessandra D’Apice, l’ensemble musicale I Musici di Euterpe diretti da Vincenzo Gardani. «La nostra volontà – spiega Erika Lucci – è coinvolgere sempre di più i giovani e riportarli a teatro. Abbiamo già in programma appuntamenti a ottobre e novembre, anche in orario scolastico, per offrire spettacoli matinée rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, con possibilità di assegnazione di crediti formativi per le scuole superiori».

Il calendario si arricchirà con il Concerto di Natale il 18 dicembre, il Gala Lirico del 31 dicembre e uno speciale evento per San Valentino il 12 febbraio, con L’Elisir d’Amore in onore del patrono. «Dopo Terni — è stato detto – il tour toccherà Roma, Firenze, la Sicilia e altri grandi teatri italiani». «Vogliamo restituire dignità e freschezza all’arte teatrale – afferma il direttore artistico e musicale Massimiliano Costantino – e far comprendere ai giovani che il teatro, pur sembrando finto, non mente mai. È verità allo stato puro. Per questo realizzeremo anche corsi di formazione nelle scuole, per avvicinare le nuove generazioni».

Lo spettacolo ‘Sognando l’Operetta’ racconta l’evoluzione musicale del teatro italiano ed europeo, dai primi del ‘900 agli anni ‘30, attraversando l’opera lirica, l’operetta e il musical moderno, fino a ritmi come valzer, charleston e swing. «Un viaggio interattivo e coinvolgente, pensato per emozionare e divertire». «Abbiamo bisogno di leggerezza – conclude Claudio Pinto Kovačević – e l’operetta è perfetta per questo: è musica, danza, comicità e sempre un lieto fine. Ai giovani vogliamo offrire un’alternativa: momenti che sciolgano i confini tra i generi e li conducano verso un mondo nuovo. Un mondo in cui sognare è ancora possibile».