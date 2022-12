Terni: l’Ordine delle professioni infermieristiche ha una nuova ‘casa’

Lunedì 12 dicembre è stata inaugurata la nuova sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Terni con la benedizione di padre Angelo Gatti, cappellano dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Al taglio del nastro è intervenuto il sindaco di Terni, Leonardo Latini, che ha speso sentite parole di apprezzamento per l’attività svolta dall’Ordine. «La volontà di trasferirci dalla vecchia sede – spiega la presidente dell’Opi di Terni, Emanuela Ruffinelli – è stata quanto mai forte e pressante soprattutto negli ultimi anni, ma il percorso per arrivare a tale traguardo è stato lungo, spesso impegnativo, qualche volta in salita, ma soprattutto costellato di piccoli e grandi tappe. Un trasferimento che per noi rappresenta un grande successo dopo ben 35 anni. Un investimento importante, raggiunto attraverso numerosi sacrifici e che ci rende orgogliosi e soddisfatti di quanto realizzato. È questa un’importante occasione per far conoscere il nuovo ambiente agli iscritti, nella speranza che diventi anche punto di aggregazione per i nostri professionisti. Nella nuova sede vogliamo continuare ad operare in modo sempre più propositivo e innovativo, dove comunicazione, innovazione e creatività saranno le tre parole chiave che devono accompagnarci». La nuova sede è situata nel centro cittadino, in corso del Popolo 47. Una struttura moderna, adeguata alle mutate esigenze di una professione in profondo cambiamento, soprattutto negli ultimi anni, individuata pensando alle persone che ci lavoreranno e la frequenteranno. Un ambiente piacevole dove trascorrere la giornata lavorativa. La sede può contare su un ampio ufficio con due postazioni per il personale amministrativo, un locale per la presidenza e per gli incontri con i rappresentanti dell’Ordine, con i colleghi e con i cittadini e un locale dedicato alla biblioteca, ad uso studio e ricerca degli iscritti, intitolato a Maria Pia Armati, prima vice presidente dell’allora collegio IP.AS.VI. di Terni. Figura di spicco per la professione infermieristica negli anni ’80 e ’90. «Maria Pia – ricorda l’infermiere Nazzareno Basili, presente alla cerimonia e che per anni ha fatto parte dell’ente ricoprendo varie cariche quali consigliere, presidente, tesoriere – dedicò molti anni all’interno del consiglio direttivo dell’ex collegio interprovinciale di Perugia e Terni, divenuto poi collegio provinciale di Terni. Impegno, entusiasmo e propensione a guardare la realtà ed il futuro contemporaneamente, soprattutto nella veste professionale, furono le doti che accompagnarono il suo agire». Allo scoprire della targa, in presenza di Rosalba e Maria Letizia, sorelle di Maria Pia, forte è stata la commozione dei presenti. Una cerimonia molto semplice ma di grande impatto emotivo dove hanno partecipato numerosi infermieri di diverse generazioni.

LE FOTO