Terni: Luigi Fiocchi nuovo presidente del centro studi ‘Malfatti’

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Edoardo Mazzocchi, il centro studi ‘Franco Maria Malfatti’ ha eletto il suo nuovo, secondo presidente. Si tratta dell’avvocato Luigi Fiocchi, nato ad Arrone l’8 dicembre 1947, anche lui come Mazzocchi con un passato importante nella Democrazia Cristiana che lo ha visto impegnato anche in cariche elettive. «In questi anni di vacatio – spiega la segreteria del centro studi – siamo stati tutti un po’ complici nel rinviare questa nomina, quasi a voler trattenere tra noi ancora un po’ la presenza di Edoardo che comunque ci accompagna nel nostro cammino, come diceva sempre lui, con la schiena sempre dritta e con l’esempio di onestà e coerenza che ci ha lasciato. Ringraziamo il vice presidente vicario Sergio Dotto, che in questo non breve intervallo di tempo ha garantito la massima disponibilità a rappresentare il nostro sodalizio, e tutti gli altri membri che hanno partecipato alla definizione della rotta. Al momento resta immutato il direttivo che è composto anche dal presidente onorario, il professor Claudio Moffa, la responsabile di sanità e stato sociale, la dottoressa Simona Montesi, il direttore editoriale, Emanuele Pettorossi, il responsabile analisi e studio delle aziende pubbliche locali, Paolo Gulminelli, ex ufficiale superiore della Marina Militare Italiana, e il direttore Danilo Stentella».

