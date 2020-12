Terni, l’università svela due nuovi corsi di laurea

di Fra.Tor.

Mesi di ascolto e confronto con la città di Terni hanno portato l’Università degli studi di Perugia all’attivazione per il Polo didattico ternano di due nuovi corsi di laurea innovativi. Mercoledì pomeriggio, in una conferenza stampa online, è stata presentata la nuova offerta formativa che sarà strutturata a Pentima, location definita «strategica».

I due corsi di laurea

Il primo dei due corsi di laurea triennale sarà quello di ‘Optometria e ottica’, in doppia lingua (italiano e inglese) con la partecipazione di aziende italiane e straniere. L’intento, ha spiegato il rettore Maurizio Oliviero, «è quello di creare esperti anche per la progettazione di dispositivi ottici avanzati. A Pentima ci sono laboratori che vogliamo implementare». Il secondo corso sarà, invece, quello di ‘Ingegneria dei materiali e processi sostenibili’, laurea magistrale. Anche questo sarà in doppia lingua con dei tirocini supportati da Confindustria Umbria.

Ascoltare il territorio

Il rettore Oliviero, illustrando il percorso che ha portato alla definizione dei due nuovi corsi lo ha definito come il «risultato di un’importante collaborazione tra tutti i soggetti del territorio. Il Polo ternano è doppiamente strategico perché ha degli importanti laboratori e garantisce una qualificata offerta formativa in una logica di distribuzione sul territorio. L’Università deve tornare ad essere un luogo aperto e sensibile all’ascolto, deve dare delle risposte che siano in grado di intercettare le competenze e i bisogni di un mondo in continua evoluzione. In questi mesi ci siamo messi in ascolto del territorio, partendo dal sindaco, dai rappresentanti di categoria, fino alle piccole associazioni. Incontri che ci hanno stimolato alla riflessione e alla creazione di corsi unici».

Pentima

«Abbiamo ottenuto – è intervenuto il delegato del rettore Stefano Brancorsini – dei corsi di laurea di importanza strategica a livello nazionale. Il corso di laurea in ‘Ottica’ partirà a novembre 2021 a Pentima dove, oltre alle infrastrutture, stiamo lavorando per la mobilità e garantire agli studenti la possibilità di muoversi agevolmente dalla stazione o dal centro città. Aumenterà anche il numero di docenti, infatti sono già circa 10 quelli inseriti. Un passo in avanti verso una maggiore gestione autonoma del dipartimento ternano».