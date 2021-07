Terni, marchio De.Co. per la valorizzazione dei prodotti tipici

L’istituzione di prodotti De.Co., vale a dire di denominazione comunale, un marchio di attestazione geografica per tutelare e valorizzare i prodotti tipici non denominati o a rischio di estinzione. La proposta è dell’Anci ed è stata accolta dal Comune di Terni con un’apposita delibera di giunta approvata in settimana: «In questo modo l’amministrazione comunale si prefigge di preservare il proprio territorio dall’attuale processo di globalizzazione e dalle forme di standardizzazione culturale in difesa degli antichi saperi legati al lavoro artigianale ed enogastronomico».

L’istituzione

L’assessore al commercio e allo sviluppo economico Stefano Fatale spiega che «insieme ai prodotti, e pensiamo soprattutto a quelli alimentari e artigianali, questa iniziativa ci consentirà di promuovere il nostro territorio e l’identità delle sue tradizioni, nonché di garantire la qualità dei prodotti. La proposta andrà ora in consiglio comunale per l’approvazione del regolamento, al quale farà seguito l’istituzione di un albo, del registro con i disciplinari per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l’istituzione della De.Co.», con specifico logo. Sarà possibile certificare un prodotto, dichiararne l’originale provenienza o modalità di produzione, nonché costituire una forma di ‘garanzia’ per il consumatore attento alla qualità dei prodotti.