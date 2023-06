Terni: martedì la ‘carica dei mille’ con Giochiamo per la Vita

Dopo la pausa forzata a causa del Covid, torna ‘Giochiamo per la vita’: manifestazione per la scuola dell’infanzia e primaria, giunta alla 12° edizione, che ha il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria – Ust di Terni, del Comune e della Provincia di Terni, oltre alla collaborazione di molte realtà sportive del territorio. All’iniziativa, nata dalla volontà degli organizzatori di esaltare gli aspetti formativi del movimento tramite il gioco, nel ricordo della prematura scomparsa di un bambina frequentante la scuola e con l’obiettivo educativo di fondere il gioco con la vita, quest’anno vede la presenza di circa mille bambini. Nell’impianto sportivo ‘Perona’ di via Sabotino, a Terni, daranno vita ad una festa del gioco-sport nelle seguenti discipline e attività tradizionali: tiro alla fune, corsa dei sacchi, bussa orologio, meta, rugby, atletica, kung fu, volley, basket, tennis e calcio. L’appuntamento è per martedì 6 giugno alle 8.45 con la sfilata degli alunni e la cerimonia di apertura.

