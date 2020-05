Terni, mascherine agli over 65: «Ecco i numeri da chiamare»

Anche il Cesvol Umbria è impegnato nella distribuzione delle mascherine chirurgiche che la Regione ha assegnato al Comune di Terni. La consegna dei dispositivi di sicurezza agli over 65 con patologie croniche avverrà nell’ambito del progetto ‘Banca del tempo’, un percorso progettuale partecipato avviato dall’assessorato al welfare del Comune, che vede il coinvolgimento del Cesvol come soggetto proponente e di altri attori attivi nel territorio come Acli, Arci, Oratorio San Giovanni Bosco, Il Palazzone, Centro sociale Guglielmi.

Numeri utili

Per avere le mascherine sono a disposizione questi contatti: sportello banca del tempo ‘Il Palazzone’ – Luigi 349.5310968 e Gabriella 327.0853499; Acli – Vitaliana 333.2623039; Centro sociale Guglielmi – Lorenzo numero verde Ancescao 800.660.565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; Cesvol – Silvia 349.3574632 e Nicoletta 328.8840407.