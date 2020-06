Terni, ‘Mask to ride’: emozioni e mascherine

Regalare emozioni grazie alle acrobazie in moto e soprattutto donare mascherine certificate anche a bambini e ragazzi con disabilità. Questo l’obiettivo di ‘Mask to ride’, l’evento che giovedì mattina alle 10.30 farà tappa a Terni nella sede del Centro per l’autonomia umbro in via Papa Benedetto III: protagonisti Alvaro Dal Farra, l’inventore della moto terapia, e il fondatore di Crossabili Mattia Cattapan.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’iniziativa

L’evento coinvolge otto regioni e giovedì toccherà all’Umbria. Ad organizzarla proprio Dal Farra, campione internazionale di freestyle motocross, l’atleta con disabilità Cattapan e Nicola Barchet; con loro c’è la paracadutista umbra Laura Rampini. «Durante la tappa ternana al Cpa, guidato da Andrea Tonucci, oltre alla donazione delle mascherine, i ragazzi con disabilità e non potranno vivere un’emozione indimenticabile facendo un giro in massima sicurezza sulla moto di Dal Farra».