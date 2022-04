Terni, Massimo Piacenti ai vertici di Anir: è vice presidente

Nomina di prestigio per il ternano Massimo Piacenti, amministratore della All Food Spa, che è entrato a far parte del consiglio di presidenza di Anir, l’associazione nazionale delle imprese della ristorazione collettiva aderente a Confindustria. Piacenti ha acquisito l’incarico di vice presidente con delega alle relazioni istituzionali e alla tesoreria.

Anir e All Food

Anir nasce con l’obiettivo di promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi legittimi e di carattere generale delle imprese del settore ed associate. Attuale presidente dell’associazione è Massimiliano Fabbro di Fabbro Spa. All Food è un gruppo leader di mercato nella ristorazione collettiva e commerciale. L’azienda è stata acquisita nel 1991 da Massimo Piacenti e Giuliano Gilocchi ed è oggi un gruppo affermato che conta 10 aziende, operanti in vari settori, dall’efficientamento energetico, all’economia circolare, 2 mila dipendenti e un fatturato di 80 milioni di euro, cucinando oltre 18 milioni di pasti ogni anno.