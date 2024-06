Terni: maxi schermo da ‘Ristò da Ale’ per Italia-Croazia

Pubbliredazionale

Ultima ‘fatica’ del girone eliminatorio per l’Italia di mister Spalletti agli Europei di calcio in Germania. La sfida contro la Croazia, decisiva per il passaggio del turno, è in programma lunedì 24 giugno alle ore 21. Per l’occasione ‘Ristò da Ale’, locale di via Fratini 54 nel cuore di Terni, organizza un maxi schermo dove tutti i clienti potranno ‘gustare’ la partita insieme alle specialità proposte. Visto il numero limitato di posti, si consiglia la prenotazione (339.4237055).