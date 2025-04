Disponibile su Amazon in formato cartaceo e in e-book, Melissa Perni presenta il suo primo libro illustrato ‘Il mondo di Chris’. «Un libro è pensato per bambini, famiglie e scuole, con l’obiettivo di raccontare l’autismo in modo semplice, empatico e accessibile».

«Si tratta di un progetto molto speciale per me», racconta Melissa. «L’idea è nata dal mio vissuto di mamma: qualche tempo fa cercavo un libro per aiutare mio figlio Chris, 7 anni spettro autistico ad alto funzionamento, e i suoi fratelli a comprendere meglio l’autismo, ma non ho trovato nulla che facesse davvero al caso nostro. Così ho deciso di scriverlo io, ispirandomi proprio a lui e a piccoli episodi della nostra vita quotidiana. È un libro pensato per i bambini, i genitori, gli insegnanti e chiunque voglia avvicinarsi con rispetto e dolcezza al mondo dell’autismo».

Educatrice, mamma di sette figli, studentessa e scrittrice, Melissa Perni vive a Terni e ha fatto dell’inclusione e dell’educazione il centro della sua vita e della sua scrittura. Attualmente è iscritta a due corsi di laurea (scienze dell’educazione e scienze e tecniche psicologiche oltre alla preparazione del Tfa sostegno) e ha lavorato a lungo in contesti socio-educativi, tra cui case famiglia e servizi per l’infanzia.