Terni, mercatino ai minimi termini ma di nuovo attivo

di A.T.

Ripartenza anche per il mercato all’aperto del Foro Boario, mercoledì mattina. Con l’avvio della fase 2, gli stand alimentari del ritrovo settimanale ternano hanno potuto riaprire. «Di gente ne è venuta poca ma l’importante è ripartire. Speriamo che tornino a lavorare anche le altre bancarelle. Siamo tutti una grande famiglia qui» afferma il titolare di un chiosco. Non troppe persone – tutte con indosso la mascherina – alcune pattuglie della polizia Locale a controllare il rispetto delle norme di sicurezza, banchi con gel e guanti per i clienti e nastri che delimitano la distanza da tenere: «Un buco nell’acqua – commenta una signora – sono venuta giù con mio marito ma ho potuto comprare solo il miele. Aspetto che tornino anche gli altri venditori perché così c’è davvero poca scelta».

Resistere

Per ora, quindi, il mercato del mercoledì ospiterà, come da disposizione , solo la vendita di alimentari e chissà se, con l’apertura graduale di altri settori, non torni ad assomigliare a com’era prima del coronavirus: questa volta senza assembramenti, con la distanza tra gli stand, entrate controllate in aggiunta al rilevamento della temperatura.