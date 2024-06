Terni: mercoledì il ‘Concerto per la Repubblica’ al Secci

Sarà la banda sinfonica del conservatorio statale di musica ‘Giulio Briccialdi’ a concludere a Terni le celebrazioni del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il 5 giugno con un concerto al teatro ‘Secci’ alle ore 21 (ingresso libero). Si tratta del tradizionale ‘Concerto per la Repubblica’. La banda sinfonica del conservatorio quest’anno sarà diretta dal maestro Maurizio Billi, direttore della banda nazionale della Polizia di Stato. Il maestro Billi ha compiuto gli studi musicali presso il conservatorio di musica di Santa Cecilia di Roma, diplomandosi in composizione, musica corale e direzione di coro, strumentazione per banda, clarinetto e direzione d’orchestra con il massimo dei voti. Ha conseguito il diploma di perfezionamento per la composizione all’accademia nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Franco Donatoni. Laureato in lettere all’università La Sapienza, si occupa di ricerca musicologica con pubblicazioni specialistiche: nel 2004 ha ottenuto il premio Mario Soldati per il giornalismo e la critica con il saggio su Goffredo Petrassi edito da Sellerio. Dal 1992 è direttore della banda musicale della Polizia d Stato, con la quale ha eseguito in Italia e all’estero più di 500 concerti.

