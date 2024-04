Terni: messa in ricordo di Gabriele Nardi a un anno dalla scomparsa

Ad un anno dall’improvvisa scomparsa, avvenuta il 13 aprile del 2023 all’età di 71 anni, i familiari e gli amici ricordano Gabriele Nardi, sindacalista di lungo corso ma soprattutto marito, padre e nonno. La messa in suffragio si terrà sabato alle ore 18 nella chiesa di San Giovanni Bosco, nel quartiere di Campomaggiore a Terni. Gabriele Nardi ha svolto per anni ruoli di primo piano nell’ambito della UIL, dapprima come funzionario a Roma per la categoria dei metalmeccanici – è stato lavoratore delle acciaierie fino ai primi anni ’80 -, poi come segretario generale della UIL di Terni dal 1991 fino al 2009/2010. Nella sua vita si è spesso dedicato agli altri, con un impegno da volontario nell’Unitalsi, in favore della Caritas diocesana ma anche per il Santuario di Collevalenza (Todi), senza mai risparmiarsi, con la generosità e l’altruismo che tutti gli hanno sempre riconosciuto.

