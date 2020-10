Ancora un implacabile Tommaso Montanari nel campionato italiano enduro per la categoria 125. Il centauro di Terni ha ottenuto un nuovo successo nella quinta tappa sul circuito di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia: il 29enne ha chiuso la gara davanti a tutti con il tempo di 39’24.51, mettendosi alle spalle il compagno di team (Ktm Tnt Corse) Lorenzo Bernini e il siciliano del Fantic D’Arpa Giuliano Mancuso. Altri venti punti conquistati con un nuovo titolo tricolore in vista.

