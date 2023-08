Terni, Montecaggi ancora al top: oro mondiale in Germania

Corrado Montecaggi senza freni. Per il ternano è arrivata un’altra soddisfazione mondiale nella giornata di venerdì: in occasione dell’Internationl table soccer federation World Series Leonhart di Sankt Wendel, in Germania, il giocatore paralimpico di calcio balilla ha conquistato l’oro nel singolo. Niente da fare per altri due connazionali, Daniele Riga (argento) e Francesco Perin (bronzo). Montecaggi è in trasferta con la nazionale italiana e fino al 27 agosto sarà protagonista anche nel doppio e nel campionato a squadre. Nel contempo si è già assicurato il titolo assoluto di categoria.

IL MONDIALE 2022 VINTO