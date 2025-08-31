Sono 40 le violazioni al codice della strada accertate dalla questura di Terni – in collaborazione con polizia Locale, guardia di finanza e carabinieri – nella serata di sabato in centro. A guidare i controlli il vice questore Francesco Falciola.

Si tratta dell’esito del nuovo servizio ‘Alto Impatto’ per il controllo della movida cittadina. «Le pattuglie hanno presidiato le principali aree del centro storico e zone limitrofe, effettuando numerosi controlli a persone e veicoli», viene sottolineato. Il risultato: 64 persone identificate, 16 conducenti sottoposti ad alcoltest con esito negativo e 1 conducente risultato positivo, 1 patente di guida ritirata per guida in stato di ebbrezza e 40 violazioni al Codice della Strada accertate. Tra cui 21 per inosservanza del divieto di fermata e sosta, 10 per violazione dell’art. 158 CdS (fermata e sosta irregolare), 2 per inosservanza dell’art. 157 CdS (mancato rispetto della precedenza ai pedoni e sosta irregolare), 2 per mancato funzionamento dei dispositivi di illuminazione e 1 per mancato utilizzo di giubbotto ad alta visibilità da parte di un conducente di monopattino.

Infine la finanza ha« identificato un cittadino straniero risultato privo di regolare posizione sul territorio nazionale, ed ora al vaglio dell’ufficio immigrazione della questura». Non si sono registrate «particolari criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica».