Incidente stradale nella prima serata di venerdì lungo il Rato fra Terni e Narni, all’altezza di Narni Scalo in direzione Terni, nel tratto dove è presente il cantiere per il rifacimento del manto stradale. Coinvolte due autovetture ed un furgone con targa romena che trasportava materiali. Da quanto si apprende, non ci sono feriti e i conducenti coinvolti si sono accordati fra di loro: sul posto la polizia Stradale di Terni. Disagi comunque significativi per la viabilità, fino a tarda serata.