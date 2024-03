Terni, nasce l’associazione ‘Amore‘: «Aiutare gli altri aiuta sé stessi»

di S.F.

Musicoterapia, arteterapia, reconnective healing e life coach. Sono alcune delle attività di cui si occupa la neonata ‘Associazione Amore’, presentata formalmente sabato mattina in via della Caserma 28 a Terni: in azione diversi professionisti della relazione d’aiuto con diversi obiettivi. Vale a dire «accogliere senza giudizio, ascoltare in modo partecipato e offrire sostegno alle persone».

I professionisti

L’associazione è composta dal dottor Francesco Sensidoni (professional counselor e life coach), la dottoressa Anna Peretti (art coach arteterapia e counselor), la dottoressa Emanuela Boccacani (musicoterapeuta) e la collega Valentina Santocchi (operatrice reconnective healing, radioestesia, yoga sciamanico e theta healing). Con loro anche il mediatore familiare (nonché counselor coppia/gruppo/adolescenti) Silvia Gallina e Valentina Fioretti (pratiche teatrali per l’autoconsapevolezza). «Aiutare gli altri aiuta sé stessi», il messaggio nella tessera annuale – costo di 15 euro – dell’associazione.