Terni, nasce un nuovo servizio di trasporto di animali domestici

Un nuovo servizio di trasporto di animali domestici a supporto dei cittadini e delle famiglie in difficoltà. Si chiama ‘Taxi pet’ ed è stato attivato grazie alla collaborazione tra il servizio veterinario della Usl Umbria 2 l’Opera pia pubblica assistenza di Terni Odv.

Intervento e assistenza sociale

«Grazie alla sensibilità – spiega l’azienda sanitaria locale – dei professionisti dell’azienda sanitaria, in particolare del direttore della struttura complessa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, dottor Luca Castiglione, e al fondamentale contributo dell’Opera pia pubblica assistenza di Terni, dal primo gennaio è attivo un nuovo servizio di utilità sociale ‘Taxi Pet’ che va ad arricchire la rete di intervento e di assistenza sociale». L’obiettivo? «Fornire, prevedendo un piccolo rimborso chilometrico della distanza da percorrere, un aiuto concreto – le parole di Castiglione – ai cittadini impossibilitati a trasportare il loro amico animale in casi di emergenza tali da rendere necessaria una tempestiva visita o controllo presso il loro veterinario o la clinica di fiducia. Un progetto reso possibile dalla capacità organizzativa della ’Opera pia pubblica assistenza di Terni che ha trovato nel servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche un terreno fertile per la realizzazione di un progetto di aiuto alla persona e agli animali». Apprezzamento da parte del direttore generale ff della Usl Umbria 2, Piero Carsili.