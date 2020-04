Terni, zero offerte per il campo di Piediluco

di S.F.

Nuovo esito negativo – di certo non inatteso – per una gara legata all’impiantistica sportiva ternana lanciata dalla Provincia. A palazzo Bazzani non è arrivata alcuna offerta per il campo ‘Ponticelli’ di Piediluco: a vuoto il tentativo di concederlo in gestione fino ad un massimo di 25 anni. Giovedì è scaduto il termine per le presentazioni delle offerte.

DUE GRANDI PROBLEMI: PATTINODROMO E CUPOLA

Cosa prevedeva

Il valore della concessione era stato fissato in 189 mila euro per un canone annuo da versare all’amministrazione provinciale di 3 mila euro. Il bando era aperto ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportive o federazioni nazionali. Si tratta della seconda procedura consecutiva a vuoto nell’ambito delle strutture sportive: il 12 febbraio scorso stesso risultato per la ‘Cupola’ di viale Trieste. Senza dimenticare le condizioni e il futuro incerto per il ciclopattinodromo ‘Pioli’.