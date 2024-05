Terni, nidi d’infanzia comunali: tempo di open day. Domande fino al 31 maggio

Tempo di open day a Terni per i nidi d’infanzia comunali (Arcobaleno, Coccinella, Cucciolo, Girotondo e Rataplan dai 3 ai 36 mesi) ed il centro per bambini/bambine (La casa di Alice) per i piccoli dai 18 ai 36 mesi. Il primo appuntamento si è sviluppato sabato mattina dalle 10 in piazza Solferino con protagoniste in particolar modo le insegnanti; ci saranno poi altre iniziative del genere nei singoli servizi per conoscere le strutture ed il personale educativo. Dalla direzione istruzione informano che la domanda di iscrizione può essere presentata dal 2 al 31 maggio, anche per la sezione sperimentale del polo Rataplan (dai 18 ai 36 mesi).

I prossimi appuntamenti

Giovedì 16 maggio, dalle 17.30 alle 19.30. Arcobaleno, Girotondo e al centro per bambine e bambini La Casa di Alice;

Giovedì 23 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, Coccinella, Cucciolo, Rataplan e Sezione 0/6 Rataplan.

«Come per lo scorso anno scolastico, oltre alle sei strutture comunali disponibili, l’amministrazione ha scelto di ampliare l’offerta di posti nido, consentendo l’iscrizione anche in due nidi d’infanzia privati autorizzati e convenzionati: Bambino Gesù di Praga di via della Bardesca e Bimbopiù di via Don Bosco», viene sottolineato. A seguire il tutto la posizione di elevata qualificazione Corrado Mazzoli.