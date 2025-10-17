di S.F.

L’ordinanza, di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, scatta da sabato 18 ottobre. Nel documento era indicato un generico ‘rapper’ e ora c’è un’ulteriore novità grazie al Sinpol, il sistema informatico per l’invio telematico delle notifiche preliminari di cantiere.

Stanno per scattare infatti i lavori di allestimento scenico per le prove di un’artista ed in tal senso oggi, venerdì 17 ottobre, è apparsa la notifica preliminare di cantiere. Con tanto di nome del rapper coinvolto: si tratta del 30enne di origini molisane William Mezzanotte, in arte Nayt, protagonista la prossima settimana al palazzo dello sport di Roma e all’Unipol forum di Assago. Magari a stretto giro si esibirà anche a Terni, vedremo. Per ora si lavora per le prove.