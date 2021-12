Terni, nuovo avviso Family Tech: ampliata la platea

Comune di Terni e nuovo avviso Family Tech, si riparte. Da venerdì è possibile – come informa il Comune – partecipare: l’obiettivo è la riduzione delle disuguaglianze tra le famiglie nell’accesso a servizi socio-educativi, ludico-creativi e socio-assistenziali erogati in modalità a distanza, attraverso un sostegno economico per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici come ad esempio personal computer, software, dispositivi mobili con connessione ad Internet ecc. Riceveranno il beneficio, senza presentare nuova domanda, anche i 283 soggetti ammessi e individuati nella graduatoria relativa al precedente avviso che non hanno ricevuto il contributo causa esaurimento fondi.

L’ampliamento

«Dopo il primo avviso di fine novembre – le parole dell’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – al quale avevano risposto numerose famiglie, abbiamo ritenuto doveroso ampliare la platea dei beneficiari ed abbiamo chiesto ed ottenuto ulteriori risorse. Sono state quindi aggiunte ai destinatari del contributo altre categorie ritenute vulnerabili come le persone anziane e le donne vittime di violenza. Anche per loro sarà possibile ora accedere al sostegno economico che riguarda esclusivamente l’acquisto di strumentazioni informatiche ritenute ormai fondamentali anche per l’erogazione dei servizi pubblici. Inoltre è importante evidenziare che non si tratta di uno speed day ovvero basato sulla velocità di risposta all’avviso, ma il bonus coprirà tutti coloro che ne faranno richiesta fino ad esaurimento del budget disponibile». Il contributo massimo a cui si può accedere è di 600 euro per nucleo familiare.

I destinatari

Destinatari del contributo – spiega il Comune – sono le persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale N.10 (Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone); b) essere: cittadini italiani/cittadini comunitari/ cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; c) avere un Isee del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro; d) avere all’interno del nucleo familiare almeno un figlio di età compresa tra 3 e 26 anni compiuti; e) essere donne, vittime di violenza, che hanno richiesto l’attivazione di consulenza presso il numero verde 1522 (anche alternativamente al punto d); f) essere un soggetto giovane e/o adulto di età inferiore ai 65 anni con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 (anche alternativamente al punto d); g) essere genitori separati giudizialmente (anche alternativamente al punto d rispetto la fascia di età indicata); h) essere soggetti senza lavoro in carico ai servizi Sociali dell’Ente Locale (anche alternativamente al punto d); i) essere soggetti di over 65 anni età appartenenti a nuclei familiari anche unipersonali (composto da una sola persona, anche alternativamente al punto d). Le domande di ammissione devono essere presentate entro le 12 del 17 gennaio esclusivamente per via telematica – previa identificazione mediante il Sistema di Identità Digitale (Spid) o la Carta d’identità elettronica (CIE) – inserendo i dati richiesti nell’apposita procedura di istanza online, resa disponibile nel Sito Web del Comune di Terni sulla base del modello predisposto dalla Regione Umbria: https://servizidigitali.comune.terni.it. «Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso nucleo familiare e non possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che hanno già percepito il contributo FamilyTech». L’importo, caricato sulla tessera sanitaria del beneficiario, dovrà essere utilizzato entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 presso gli esercizi commerciali iscritti nell’apposito elenco relativo alla Zona Sociale. Per informazioni è possibile contattare la direzione Welfare ai seguenti recapiti: ufficio centro 0744 549.365, ufficio via Puglie 0744 549.390-391 e ufficio via del Mandorlo 0744 469.009.