Terni, nuovo corso per la meccatronica

Un nuovo corso nell’ambito della specializzazione della meccatronica con l’obiettivo di formare personale con specifiche competenze di processi industriali continui. Sarà lanciato nel corso del 2023 da Its Umbria Academy: «Terni, con la presenza di industrie chimiche, metallurgiche e dell’alimentare è il bacino ideale dove creare figure di tale profilo», viene sottolineato. Saranno utilizzati anche alcuni locali di Pentima.

Gli step. C’è Ast

Il primo step sarà la costituzione di un tavolo con i rappresentanti delle più importanti aziende di processo del territorio. Per Its Umbria Academy «Terni diventerà quindi il polo di eccellenza per il trasferimento tecnologico nella meccatronica per l’industria di processo. Ast ha già dato la sua piena adesione a questa iniziativa in linea con la strategia di sviluppo del Gruppo Arvedi».