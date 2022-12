Terni, ordinanza anti vetro prorogata fino a febbraio per centro e parco ex Sice

Resterà in vigore fino al 28 febbraio 2023 l’ordinanza anti vetro del Comune di Terni riguardante le aree centrali della città. Il provvedimento, già in vigore da tempo, è stato prorogato con un atto del sindaco Leonardo Latini.

Cosa comporta

In sostanza dalle 15 alle 6 del giorno successivo è vietata la detenzione di contenitori di vetro, la vendita – fatta eccezione per l’approvvigionamento domestico – per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in vetro. Ciò non vale per la normale consumazione al tavolo o se accade nelle aree autorizzate dei locali commerciali. L’ordinanza è valida nelle aree e zone delimitate da «piazza Tacito (compresa), viale della Stazione, piazza Dante (compresa), viale C. Dentato, piazzale della Rivoluzione Francese (compreso) viale C. Dentato, via della Bardesca, piazza Buozzi, corso Vecchio, via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, via dell’Annunziata, piazza Briccialdi, via Mirimao, via Carducci, via Botticelli, piazza Dalmazia (compresa), via della Vittori e via C. Battisti, nonché il parco la Mola ex Sice — via mola di Bernardo».