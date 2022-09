Terni-Orte: da lunedì chiuso svincolo Narni Scalo. Termine lavori entro novembre

Raccordo Terni-Orte, ancora lavori. Anas informa che, nell’ambito del piano di riqualificazione, da lunedì sarà chiuso lo svincolo Narni Scalo/Capitone per chi viaggia in direzione della città dell’acciaio: completamento di questa fase previsto entro il 30 novembre.

Cosa si fa

La società informa che «saranno avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione in un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Narni Scalo /Capitone. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre lo svincolo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni». Focus sulla rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino ad oltre sessanta centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.