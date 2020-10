Terni: Covid, povertà e volontariato, se ne parla al Cesvol

Un incontro per parlare della pandemia Covid-19, degli effetti sulla povertà, delle disuguaglianze e del grande aiuto da parte dei volontari delle associazioni per sostenere le fasce più deboli della popolazione. L’appuntamento è fissato giovedì mattina – 9.30 – alla sala convegni del Cesvol di Terni, in via Montefiorino.

Chi ci sarà

‘Le conseguenze della pandemia su povertà e disuguaglianze – evidenze sociali ed esperienze di aiuto in città’, la denominazione dell’incontro organizzato – rientra nell’ambito del festival dello sviluppo sostenibile di Asvis – dal Cesvol, dall’associazione Pensare il domani e dalle associazioni del volontariato ternano. Focus in particolar modo sui nuovi poveri e sulla risposta del terzo settore: ad aprire il convegno l’ex sindaco Giacomo Porrazzini, presidente di Pensare il domani, e Daniela Mercorelli del Cesvol; seguiranno i saluti dell’assessore al welfare Cristiano Ceccotti e l’introduzione di Adriana Lombardi, quindi gli interventi dei docenti dell’università di Perugia Raffaele Federici e Cristina Montesi. A raccontare l’esperienza delle associazioni di volontariato saranno Ideale Piantoni – direttrice della Caritas di Terni, Narni, Amelia -, il coordinatore di Ancescao Umbria Sud Lorenzo Gianfelice, Tommaso Sereni di Azione cattolica giovai e Alessandro Rossi, presidente di Auser Terni. Per la scuola ci sarà la testimonianza di Marco Cavallari del ‘Casagrande-Cesi’. A moderare il dibattito Silvia Camillucci del Cesvol Umbria. Nel pomeriggio – ore 16.30 al Garden – spazio al workshop ‘Terni città sostenibile: dialogo sociale per una proposta di sviluppo’.