Terni: parroco colpito da malore mentre dice messa. Soccorso e ricoverato

Il malore lo ha colpito lunedì mattina, quella di Ferragosto, mentre stava celebrando la messa delle ore 8.30 nella ‘sua’ chiesa, quella di cui è parroco, San Gabriele dell’Addolorata in via Mozzoni, a Terni. Terminata l’omelia monsignor Piercamillo Camozzi, per tutti don Camillo, ha perso i sensi è si accasciato. Il parroco è stato soccorso dagli operatori del 118 e, ripresosi sul posto, è stato trasportato in ospedale. «Ci ho parlato poco fa al telefono – dice un amico intorno a mezzogiorno di lunedì – ed era cosciente e lucido. Speriamo si riprenda presto perché gli vogliamo tutti bene». Parole che rasserenano un po’ una comunità che prega per lui.

