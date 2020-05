Terni, parrucchieri ed estetiste: orari ‘extra’

Facoltà di aprire fra le ore 7 del mattina e le 22 di sera, per un massimo di 13 ore al giorno con o senza pausa. È quanto stabilito dal Comune di Terni nell’ordinanza siglata lunedì dall’assessore al commercio Stefano Fatale, per le attività di ‘acconciatore, estetista e mestieri similiari’. Il passo fa seguito ai confronti con le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali. Una facoltà che resterà in atto per tutta la durata dell’emergenza. A questa si accompagna anche la possibilità di restare aperti martedì 2 giugno, giorno festivo.

