Terni, parte ‘Baby newsletter’: guida da inviare alle famiglie per i bimbi – VIDEO

Una guida periodica cartacea da inviare nelle case delle famiglie di neonati per indicazioni utili e fornire una mappatura dei servizi offerti sul territorio ternano. In estrema sintesi è la finalità del progetto Baby Newsletter del Comune di Terni, presentato sabato mattina a palazzo Spada e che nel video viene spiegato dall’assessore al welfare Cristiano Ceccotti. Focus anche sui punti unici di accesso sul potenziamento dei servizi socio-sanitari nel consultorio di via Montegrappa. L’iniziativa è stata coordinata dall’assessorato al welfare – in primis dalla dirigente Donatella Accardo – con la collaborazione di Usl Umbria 2 (in loco il dg Massimo De Fino), ospedale di Terni (c’era Federica Celi, direttrice della struttura complessa di pediatria e neonatologia dell’azienda ospedaliera), Associazione culturale pediatri umbri (Laura Tavanti, socia Acp) ed il distretto sanitario locale (rappresentato dal direttore Stefano Federici). A palazzo Spada anche rappresentanti di FarmaciaTerni (il numero uno Stefano Minucci ed il dg Nicola Nulli Pero), dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri (il presidente Giuseppe Donzelli), della Fimp (il segretario provinciale Gianni Di Stefano) e della Regione (la dirigente regionale salute e welfare Enrica Ricci, out l’assessore Luca Coletto). Si parte il 1° gennaio con l’invio al momento dell’iscrizione all’ufficio anagrafe. Ad aprire la mattinata il sindaco Leonardo Latini. La spesa sfiora i 50 mila euro.

BABY NEWSLETTER DA 47 MILA EURO: TUTTI I DETTAGLI