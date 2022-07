Terni: parte di via Turati si rifà il look e cambia la viabilità

Da lunedì 1° agosto via Turati, nel tratto compreso tra Lungonera Savoia e via Di Vittorio, sarà interessata da lavori per il rifacimento del fondo stradale. A renderlo noto è il Comune di Terni in una nota: «Di conseguenza ci saranno delle limitazioni temporanee per la viabilità. In particolare sarà rimossa la pavimentazione esistente e sarà realizzata una nuova pavimentazione in asfalto. Nei tratti maggiormente rovinati, saranno eseguiti lavori per recuperare i sottofondi oltremodo sollecitati dall’intenso traffico che caratterizzavla via».

Come cambia la viabilità

Per consentire l’esecuzione del cantiere, che coinvolgerà anche l’incrocio sull’asse corso del Popolo, via Turati, lungonera Savoia, è stata adottata un’ordinanza di modifica della disciplina stradale (LEGGI IL .PDF) che prevede:

l’istituzione del senso unico in tutto il tratto con direzione consentita da via Di Vittorio a Lungonera Savoia;

per i veicoli provenienti da corso del Popolo: obbligo di svolta a destra su via Lungonera Savoia direzione XX Settembre;

per i veicoli provenienti da Lungonera Savoia: obbligo di svolta a destra in direzione corso del Popolo (viene conservata la possibilità di svolta su via Alberto Mario);

disattivazione dell’impianto semaforico (lampeggio) per tutta la durata dei lavori.

Su tutta la via interessata è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.