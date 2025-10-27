Collescipoli e il tentativo per ‘I borghi più belli d’Italia’, pressing del Pd dopo la visita della commissione dello scorso 12 settembre. Scatta l’interrogazione per il sindaco Stefano Bandecchi.

Ciò avviene in seguito alla richiesta di ammissione all’associazione nazionale (novembre 2024) da parte del primo cittadino. «Il sopralluogo della commissione de ‘I borghi più belli d’Italia’ – ricordano Leonardo Patalocco, Emidio Mattia Gubbiotti, Pierluigi Spinelli e Michele Di Girolamo – ha avuto luogo lo scorso 12 settembre 2025. Sembra che sia stato riconosciuto l’indiscusso valore storico e culturale di alcune elementi caratteristici del borgo e di attività culturali quali ad esempio il Bac, ma sembra anche che la commissione abbia rilevato elementi negativi quali l’assenza di attività commerciali, ipotetiche irregolarità edilizie e l’abbandono di alcune aree della frazione».

Di conseguenza per i Dem l’inserimento nel programma «sembra quindi che possa essere a rischio a causa delle criticità sopra espresse». C’è dunque la richiesta di relazione «il consiglio comunale sull’esito della visita della Commissione, quali sono state le criticità rilevate e se è veramente a rischio il successo dell’iniziativa» e l’input per sapere quali provvedimenti «si intende porre in essere per risolvere le problematiche rilevate e per rivitalizzare un borgo che ha recentemente perso l’ultima attività commerciale».