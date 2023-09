Nuovo singolo – ed è il sesto dall’inizio della sua carriera musicale – per la cantante ternana Barbara Rossi, 25 anni, in arte B-Rouge. Si intitola ‘Sotto il cielo di Amsterdam’ e l’uscita ufficiale è avvenuta in questi giorni sulla piattaforma Spotify (QUI IL LINK) e su Youtube. Il brano è stato pubblicato con l’etichetta Tilt Corporate, produzione Arcadia Linguaggio M.

