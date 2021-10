Terni, per ‘Il tempo di una canzone’ l’appuntamento è domenica in Bct

Sarà dedicato alla presentazione dell’ultimo libro di Raffaele Federici – ‘Il tempo di una canzone’ – lo spazio di approfondimento riservato da Umbria Libri 2021 alle pubblicazioni del nuovo marchio Gambini Editore, nell’ambito della tappa ternana della kermesse. L’appuntamento è per domenica 31 ottobre alle ore 15, presso la Bct di Terni. All’incontro, moderato da Maria Dobosz, interverranno Uliano Conti e l’editrice Isabella Gambini.

Ascoltare è sognare

‘Il tempo di una canzone’ è un diario di viaggio emozionale affidato al linguaggio e all’ispirazione che nasce dalla musica. In Umbria, un ragazzo di tredici anni immagina orizzonti. Una Heimat, da cui partire per immaginarne innumerevoli altre. L’atlante è la musica, perché le canzoni sono ‘feticci per i sogni’, come dice l’autore: ascoltare è immergersi nella dimensione del sogno e dei desideri, un modo per trovare parole che raccontino la nostra storia.

33 ‘giri’

Il tempo scandito dalle canzoni è quello che Raffaele Federici propone in trentatré racconti, tanti quanti sono i giri che un LP in vinile compie in un minuto. Ritmi su cui danzano le memorie di luoghi visitati in momenti diversi della vita, con obiettivi diversi e diverse consapevolezze. Da Londra a Marrakech, da Perugia a Salonicco, a Sana’a. Dal Cairo a Berlino passando per Mosca, Nairobi, Istanbul e New York, i ritmi afferrano gli spazi: li circondano, li descrivono, ne assorbono odori e colori. Parlano di fughe e ritorni che le note consentono di ripercorrere con altri passi.

Come una canzone

I frammenti evocati da Federici attraversano il tempo in avanti e all’indietro, come fa l’archetto di un violino. E non è importante la linea del tempo, perché in ogni luogo è la musica a dettare liberamente le tappe del viaggio. Ne esce una sinfonia meticcia, che delinea orizzonti, che narra frammenti di esistenza. E tutto ha la durata di una canzone.