Terni, per la sezione AIA altra stagione top

Una soddisfazione dietro l’altra per la sezione AIA di Terni presieduta da Alberto Tatangelo, al termine della stagione 2019/2020 segnata dal Covid ma evidentemente proficua per gli associati. Si parte dalla ‘doppietta’ messa a segno dagli osservatori arbitrali CAI Pier Giorgio Imperi e Matteo Falcioni, promossi alla CAN D.

In merito ai fischietti della sezione ternana, il promettente Leonardo Leorsini è stato promosso alla CAI dopo la brillante stagione che lo ha visto dirigere anche la finale di coppa Italia Eccellenza: per lui inizia un nuovo percorso ‘nazionale’ che si spera possa essere ricco di soddisfazioni. Fra gli assistenti, ottima performance per Federico Giovanardi che, dopo una stagione da protagonista, approda in serie D. Infine il futsal, dove Letizia Puzzonia, a suon di prestazioni convincenti, ha raggiunto la CAN 5.