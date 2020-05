Terni, percolato Valle: due in gara per appalto

di S.F.

Sono due le società che hanno presentato un’offerta per l’appalto biennale legato al servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato dell’ex discarica rsu – rifiuti solidi urbani – di vocabolo Valle, a Terni. Martedì mattina a palazzo Spada c’è stata l’apertura delle buste amministrative per la gara dal valore di oltre 571 mila euro: si parla di un quantitativo medio annuo da ‘lavorare’ di 9 mila tonnellate, variabile da 30 a 90 al giorno compresi i giorni prefestivi e festivi.

EX DISCARICA RSU VALLE, ARRIVA IL POZZO PER ‘STUDIO’ E POMPAGGIO PERCOLATO

Una conferma e una sorpresa

La prima è la Eco S.a.s. 2000 di Andrea Pula, società romana – c’era un loro rappresentante a palazzo Spada – con sede operativa nel perugino: conosce bene il lavoro da svolgere in quanto sono stati attivi nell’ultimo biennio. La differenza è che in questa circostanza ‘corrono’ da soli, senza la Ecodelta. L’unica concorrente è la Ecoter srl, anch’essa di Roma: per essere una gara europea non un elevato numero di partecipanti. Il problema sarebbe da ricercare nel valore dell’appalto, considerato basso rispetto agli standard. A seguire l’apertura delle buste amministrative anche il dirigente Mauro Manciucca e la responsabile unica del procedimento, l’ingegnere Giorgia Imerigo della direzione ambiente.