Terni piange Giorgio Norcia: se ne va un professionista stimato, un uomo perbene

Dolore a Terni per la scomparsa, avvenuta venerdì pomeriggio, del commercialista Giorgio Adeodato Norcia. Aveva 68 anni e da due giorni era ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santa Maria per un improvviso malore che, mercoledì, lo aveva colpito mentre era al lavoro nel suo studio. Molto conosciuto e stimato in città per la sua attività libero professionale – che negli anni lo aveva portato a collaborare con numerosi enti ed aziende -, dal 2017 era anche vice presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Terni. Ma Norcia lascia in città un vuoto anche per le sue qualità umane che tanti gli riconoscevano. Anche la redazione e l’editore di umbriaOn si uniscono al cordoglio per la prematura morte.

Condividi questo articolo su