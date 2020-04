Terni piange il poliziotto Romano Cesca

Lutto per la polizia di Stato di Terni: nella mattinata di mercoledì è infatti venuto a mancare, a causa di un malore improvviso, Romano Cesca, sovrintendente capo di 58 anni. Un poliziotto amato e stimato da tutti, di lunga esperienza e grande sensibilità. Da alcuni anni in servizio all’ufficio minori della divisione anticrimine, era cresciuto professionalmente in seno alla squadra Volante ed aveva prestato servizio anche presso la divisione amministrativa e alla polizia postale, sempre a Temi, la sua città. Romano Cesca sarebbe andato in pensione a breve, dopo una vita passata al servizio della comunità, sempre vicino alla gente. Profondo il cordoglio in città e tante le testimonianze di vicinanza – a partire da quella del questore Roberto Massucci – ai familiari del sovrintendente capo.

Condividi questo articolo su