Piano opere e Umbria sud: l’input di FI

di Francesco Maria Ferranti e Lucia Dominici

Forza Italia Terni

Il completamento della tratta ferroviaria adriatica Narni-Terni-Spoleto-Foligno Ancona è certamente un’opera infrastrutturale strategica per l’area ternana ma per una più ampia zona del centro Italia. Vero altresì che se ne parla da oltre 30 anni nei quali mai nulla si è fatto in questa direzione pur succedendosi una ventina di governi nazionali di colori politici differenti, al contrario il colore politico di chi governava l’Umbria e Terni è stato sempre lo stesso fino a 7 mesi fa.

Bisognerebbe ricordare come i 50 anni di governo regionale di sinistra abbia mortificato l’area ternana con incompiute quasi ilari, vedasi la piastra logistica sulla Marattana e addirittura non prevedendo nel bilancio della Regione Umbria interventi di manutenzione e miglioramento sulla strada Flaminia tra Terni e Spoleto, con un danno alla sicurezza dei cittadini ai trasporti commerciali e ai rapporti anche turistici tra due città che da sempre intendono fare sinergia.

Con l’insediamento degli attuali governi comunale e regionale finalmente gli interventi per riqualificare la strada tra Terni e Spoleto sono stati finanziati e cantierizzati. Allo stesso modo in città è stato completamente riqualificato un quartiere centrale e prossimo alla stazione come il quartiere Battisti. Riteniamo comunque il tema del potenziamento ferroviario da Roma in direzione Ancona un tema sempre attuale che da sempre il centro-destra ternano sollecita: ricordo in consiglio comunale decine di atti di indirizzo in tal senso già quando sindaco era per la sinistra Raffaelli e presidente della Regione la Lorenzetti.

Il fatto che nel piano delle opere strategiche per rilanciare l’Italia nel post covid il governo nazionale non abbia inserito interventi né ferroviari né viari che riguardano l’area del ternano e dell’Imbria del sud può essere motivo di approfondimento in sede di consiglio comunale. Sono certo sarà volontà di tutta la maggioranza rivendicare per questo territorio e per una città capoluogo le indispensabili attenzioni e gli adeguati investimenti da parte del governo nazionale che è stato inadeguato anche in questa occasione. Come gruppo consiliare di Forza Italia presenteremo un atto di indirizzo in tal senso già nel prossimo consiglio comunale convocato per il 14 luglio.