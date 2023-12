Terni, pioggia di strenne in Comune fra pacchi, cravatte e foulards. Babbo Natale è Stefano Bandecchi

Un pacco decisamente ‘ricco’: è quello recapitato a ciascuno dei circa 600 dipendenti comunali di Terni, in questi giorni. Mittente, il sindaco Stefano Bandecchi che, forte della propria ‘potenza di fuoco’ economica, ha inteso fare le cose in grande. Con una sorpresa sotto forma di strenna natalizia, dolci, tipicità delle feste. Ai dirigenti invece sarebbero andare cravatte di alta sartoria e foulards. Insomma una novità per lo più gradita, insolita rispetto al passato, non scontata. Anche per questo fra i dipendenti c’è chi, come A.M., intende – e gli diamo volentieri spazio – ringraziare il primo cittadino: «Senza retorica, un pensiero bello nei confronti di chi lavora, di chi vorrebbe sentirsi ogni giorno parte di una squadra. E gesti come quello del sindaco aiutano anche in questo senso».

