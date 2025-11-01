di S.F.

Prosegue la sfilza di affidamenti e subappalti per il prosieguo dell’attività al teatro Verdi di Terni nella fase di sviluppo dell’appalto Pnrr da quadro economico totale di 14 milioni di euro. Il dirigente ai lavori pubblici e Rup, l’architetto Piero Giorgini, ha firmato il via libera per ciò che concerne il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il collaudo statico/tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti. La cifra totale sfiora i 230 mila euro.

Per il coordinamento della sicurezza il Comune si affida al geometra 52enne Stefano Giangiacomo per una somma contrattuale complessiva di 103.359 euro. Ha offerto un ribasso percentuale del 35% rispetto alla base d’asta. Per il collaudo invece c’è una società coinvolta, la Teknos srl: in questo caso ribasso del 25,16% e ok per un importo di 125.325 euro. Tutto ciò porta ad una rimodulazione del quadro tecnico-economico dell’intero intervento. A firmare è Giorgini – che dal 6 agosto è in via temporanea direttore dei lavori – dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Matteo Bongarzone.