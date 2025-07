Un arresto e tre denunce. Questo l’esito dell’ultimo controllo della polizia di Stato in centro a Terni: in tutto ci sono 166 persone identificate e 54 veicoli controllati. Un’azione «in risposta agli esposti presentati da residenti e commercianti preoccupati per episodi di microcriminalità».

Mirino in particolar modo su via Castello, via Tre Archi, piazza Solferino e via Roma: «L’operazione, disposta dal questore Abenante a pochi giorni dal suo insediamento, ha avuto l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e restituire ai cittadini il sereno utilizzo degli spazi pubblici», sottolineano dalla questura. Il servizio è stato condotto tra giovedì e venerdì con il supporto del reparto prevenzione crimine di Perugia.

Un uomo nigeriano è stato arrestato perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione. Dopodiché ci sono le denunce per un tunisino (furto di generi alimentari), sudamericano (in possesso di un coltello) ed un altro tunisino (violazioni delle norme sul soggiorno). «I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, in un’ottica di prevenzione e presidio costante del territorio. La Polizia ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare episodi sospetti o situazioni di degrado urbano, anche attraverso l’applicazione Youpol».